Капітан міланського Інтера Самір Хандановіч відреагував на критичні вислови на свою адресу через часті помилки на полі.

"Зараз багато людей критикують мене, але не розуміють, що таке бути воротарем.

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Іноді варто відрізняти помилки воротарські від командних. Можу вас запевнити, що в пропущеному голі не завжди винен лише голкіпер", – цитує словенця Tuttomercatoweb.

До слова, в нинішньому сезоні Самір Хандановіч провів 3 матчі в Серії А, в яких пропустив 3 м'ячі. У попередній кампанії балканець зіграв 47 поєдинків, 18 із них – "сухі".

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