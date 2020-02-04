Хандановіч може зіграти проти Мілана попри незаліковану травму

Голкіпер Інтера Самір Хандановіч має намір відіграти дербі делла Мадонніна, хоча й досі має незаліковану травму.

Самір Хандановіч продовжує готуватись до матчу проти Мілана попри тріщину пальця руки, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Хандановіч зламав палець і пропустить 3-4 тижні

За інформацією видання, голкіпер займається в спеціальних рукавицях, аби зрозуміти, чи зможе він зіграти в дербі. Додамо, що попередні терміни відновлення словенця близько трьох або чотирьох тижнів.

До слова, Самір Хандановіч є основним голкіпером Інтера та провів без замін 21 матч у Серії А, пропустивши в них 18 м'ячів.

Зінченко допоміг Ліверпулю, Холанд підкорив Німеччину, Фонсека постраждав від Бога: топ-моменти євровікенду