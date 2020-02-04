Хандановіч може зіграти проти Мілана попри незаліковану травму

Іспанія — 3 лют 2945
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Зозуля офіційно отримав нового тренера – раніше він уже мав досвід роботи з українцями
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Зінченко допоміг Ліверпулю, Холанд підкорив Німеччину, Фонсека постраждав від Бога: топ-моменти євровікендуСвіт — 3 лют 3884
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Динамо повідомило термін відновлення Циганкова та інших травмованих гравцівУкраїна — 3 лют 3997
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Матвієнко в Арсеналі: чому трансфер, який не відбувся, – це мінус для усіх сторінСергій Тищенко — 3 лют 6547
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"Зінченко – цілковитий ідіот". Безглузде вилучення затінило солідну гру, преса рознесла українця, довелося перепрошуватиАнглія — 3 лют 29295