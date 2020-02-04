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Хандановіч може зіграти проти Мілана попри незаліковану травму

08:00 65 Читать на русском
Хандановіч може зіграти проти Мілана попри незаліковану травму
Самір Хандановіч / Sempreinter

Голкіпер Інтера Самір Хандановіч має намір відіграти дербі делла Мадонніна, хоча й досі має незаліковану травму.

 

Самір Хандановіч продовжує готуватись до матчу проти Мілана попри тріщину пальця руки, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, голкіпер займається в спеціальних рукавицях, аби зрозуміти, чи зможе він зіграти в дербі. Додамо, що попередні терміни відновлення словенця близько трьох або чотирьох тижнів.

До слова, Самір Хандановіч є основним голкіпером Інтера та провів без замін 21 матч у Серії А, пропустивши в них 18 м'ячів.

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Самір Хандановіч Самір Хандановіч Інтер Інтер Італія Інтер - Мілан
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