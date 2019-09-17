Хандановіч: Чути гімн Ліги чемпіонів – це щось унікальне

Голкіпер міланського Інтера Самір Хандановіч розповів про свої очікування від старту у Лізі чемпіонів.

"Буде цікаво грати у Лізі чемпіонів в ролі капітана. Чути гімн Ліги чемпіонів – це щось унікальне. Якби я більше не міг відчував таких емоцій, то перестав би грати в футбол. Ми зміцнили склад, прийшли нові футболісти і ми маємо наполегливо працювати, аби продовжувати рости.

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Я не дивлюся на те, чи є ми найкращими гравцями Інтера на папері за останні роки – ми повинні довести це на полі. А підсумки підведемо вже в кінці сезону", – розповів Хандановіч на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Інтер сьогодні ввечері зустрінеться з пражською Славією у першому турі розіграшу Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 19:55.

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