Голкіпер Інтера Самір Хандановіч поділився враженнями від матчу Ліги чемпіонів проти Барселони (1:1).

"Я повинен був врятувати ворота в тому епізоді з голом Малкома. Я не зміг розгледіти момент удару. Барселона зіграла набагато краще за нас, ми могли б показати більше.

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У першому таймі Барселона занадто легко йшла вперед, а коли ви постійно віддаєте їм м'яч, то змушені оборонятися. Я не розчарований результатом, я просто хочу, щоб ми покращували наш рівень футбол, а Барселона – це команда, яка вчить всіх грати в футбол", – передає слова Хандановіча Sky Italia.

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