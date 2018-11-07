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Хандановіч: Барселона – команда, яка всіх вчить грати в футбол

06:30 2 Читать на русском
Хандановіч: Барселона – команда, яка всіх вчить грати в футбол
Самір Хандановіч / соцмережі

Голкіпер Інтера Самір Хандановіч поділився враженнями від матчу Ліги чемпіонів проти Барселони (1:1).

"Я повинен був врятувати ворота в тому епізоді з голом Малкома. Я не зміг розгледіти момент удару. Барселона зіграла набагато краще за нас, ми могли б показати більше.

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У першому таймі Барселона занадто легко йшла вперед, а коли ви постійно віддаєте їм м'яч, то змушені оборонятися. Я не розчарований результатом, я просто хочу, щоб ми покращували наш рівень футбол, а Барселона – це команда, яка вчить всіх грати в футбол", – передає слова Хандановіча Sky Italia.

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Інтер - Барселона: Вівторок 06 листопада 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 1
Барселона
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Самір Хандановіч Самір Хандановіч Інтер Інтер Ліга чемпіонів Інтер - Барселона
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