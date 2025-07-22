Українські гранди отримали легких суперників під старт у єврокубках. Шахтар спокійно розібрався із фінським Ільвесом, а Динамо розпочне із виїзду на Мальту. Колись там програла збірна Шевченка, та і при Реброві "синьо-жовті" мучились з острів'янами – але то були національні команди. На клубному рівні представникам УПЛ має бути значно простіше.

"Легендарний опонент і європейська сила": Хамрун Спартанс побоюється Динамо перед дуеллю в Лізі чемпіонів

Детальніше про Хамрун читайте у спецматеріалі на "Футбол 24". Якщо ж коротко, то навряд чи ми сьогодні почуємо фразочки про мальтійський футбол на підйомі. Сумарна вартість складу "спартанців" нижча за вартість Михавка,а пройти бодай один раунд кваліфікації ЛЧ їм вдалося лишень у цьому сезоні – команда у серії пенальті з 14 ударами здолала Жальгіріс.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Хамрун Спартанс і Динамо. Коефіцієнт на перемогу мальтійців – 6,10. На тріумф киян фахівці дають 1,50.

Очевидно, що таких суперників Динамо має проходити із зав'язаними очима, однак феєрії сьогодні може й не бути. Судячи з побаченого на зборах, кияни ще не вийшли на пік форми – він запланований на пізніші раунди єврокубків. Нині ж команда працює під навантаженнями, тож літні спаринги виявились дуже важкими для перегляду.

Результати контрольних зустрічей теж навівають смуток. Підопічні Олександра Шовковського програли Кішварді (0:2), Мітьюлланду (1:3) та Осієку (0:1), а з Вест Бромвічем і Корвінулом (друга румунська ліга) зіграли внічию (0:1, 1:1). Здолати вдалося тільки ту ж Кішварду (2:0), але всі ці рахунки не мають сенсу. Гравці доїжджали зі збірних, а тренерський штаб постійно тасував склад.

Із новачків "біло-сині" мають тільки правого вінгера Торреса. Він непогано проявив себе на просторі, давав неперервність, боровся, відкривався в різних зонах і міг забивати Мітьюлланду (влучив у поперечку). Втім, без простору Анхель губився, та і загалом на роль заміни Ярмоленку колумбієць поки що не тягне.

Цікавинкою зборів стала довіра до Супряги, якого чотири рази ставили в основу. Тричі він стартував у ролі лівого вінгера, де сподобався відкриваннями, швидкістю й роботою по зонах завершення. Під "автобуси" такий футболіст може згодитись, але про виграш позиції у Кабаєва й Волошина поки говорити не можна. У ролі нападника Владислав так і зовсім розчинився.

Також у вічі впадала довіра до Піхальонка, якого ставили в пару до Шапаренка – а от Буяльський частіше виходив у напіврезервних складах. Бражка знову пробували ставити опорником, створюючи конкуренцію для Михайленка. Спаринги в черговий раз підтвердили, що Володимиру в цій ролі дуже важко. Кількість помилок знову виявилась високою.

Найбільшу тривогу викликала гра в обороні. Лажали всі. Найменше претензій виникало до 19-річного Владислава Захарченко, але він був занадто обережним на м'ячі. Найважче ж було Попову – левова частка пропущених голів сталася через обрізки Дениса, програшні єдиноборства та невдалу гру 1-в-1. У матчі з Мітьюлландом він привіз усі три голи.

В цілому ж футбол Динамо не зазнав особливих змін. Із позитиву в очі впадав агресивний контрпресинг після втрат на чужій третині, а також непогана робота проти низьких блоків. Їх розтягували по ширині, на флангах пробували позиційні ротації з відкриваними у центрі, та і про простір за спинами захисників не забували. У команди точно є розуміння, як слід розхитувати глибоку оборону.

Втім, це розуміння не принесло великої кількості голів, а у низці спарингів і моментів виникало обмаль. Помітно, що без Ваната цьому колективу важко, та і пасинг Михавка починає набирати критичної важливості. Також тривожили чотири вилучення й постійні бійки на зборах – поєдинок з Осієком навіть не дограли.

Найбільше розчаровують відсутність високого пресингу й часті помилки в обороні. Міцнішими кияни не стали. Щоправда, динамівці майже нічого не привезли після подач чи стандартів, а це вже плюс – хоча тенденція на зниження помилок у "повітрі" пішла на спад ще навесні.

Взагалі, майже всі чесноти й недоліки в футболі Динамо тягнуться із попереднього сезону. Це пов'язано із відсутністю кадрового підсилення. Саме тому Олександр Шовковський і зосередився на експериментах – він вже не отримає нової інформації про своїх підопічних, тож пробує гратись із взаємозв'язками на полі.

Поєдинок з Хамрун Спортс виглядає логічним продовженням зборів, але вже з відповідальністю за результат. На жаль, у сьогоднішньому матчі киянам не допоможуть Анхель Торрес і Валентин Рубчинський, які зазнали пошкоджень. Втім, вони й не претендували на основу.

Орієнтовні склади на матч Хамрун Спартанс – Динамо

Хамрун Спартанс: Бонелло – Компрі, Б'єлічіч, Політо, Камендзулі – Кад'єновіч, Шімкус – Мбонг, Адзі, Едерсон – Коффі

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Супряга – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо, тотал менше 2,5

Ніхто не сумнівається у звитязі підопічних Олександра Шовковського. Коли мова заходить про протистояння з мальтійськими клубами, всі підсвідомо очікують розгрому – втім, ймовірність побачити якість 3:0 залишається невисокою. Динамо ще не вийшло на пік форми.

Як показали спаринги, під навантаженнями творити тотал більше 2,5 нереально. Відсутність феєрії на кшталт тієї, що видав Шахтар з Ільвесом, можна пробачити – а от у всьому іншому поблажок не має бути. Динамівці зобов'язані перемагати без нервів.

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