УЄФА визначив бригаду суддів, яка обслуговуватиме перший поєдинок 2-го кваліфайраунду ЛЧ між мальтійською та українською командами.

У вівторок, 22 липня, Динамо стартує у Лізі чемпіонів виїзним поєдинком 2-го раунду кваліфікації проти мальтійського Хамрун Спартанс. Гру обслуговуватиме бригада арбітрів з Іспанії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним суддею призначений Сезар Градо. Йому асистуватимуть Карлос Альварес Фернандес та Рубен Гомес. Четвертим рефері виступить Віктор Вердура. За VAR відповідатимуть Валентін Гомес і Мігель Еспіноза, які також є представниками Іспанії.

Цікаво, що Градо раніше жодного разу не перетинався з українськими клубами чи збірними.

Нагадаємо, перший поєдинок між Хамрун Спартанс та Динамо розпочнеться о 19:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 29 липня в польському Любліні. Початок зустрічі о 21:00.

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