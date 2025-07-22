Динамо та Хамрун зіграють перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Поєдинок Хамрун Спартанс – Динамо відбудеться сьогодні, 22 липня. Стартовий свисток на стадіоні Хіберніанс у мальтійському місті Паола повинен пролунати о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь заплановано на 29 липня в Любліні, Польща.

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У прямому ефірі в Україні матч транслюватиметься на телеканалі 2+2, який також доступний на платформі Київстар ТВ. За головними подіями також можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Переможець цієї пари пройде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і зустрінеться з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів. Невдаха ж опуститься до Ліги Європи, де зіграє з тим, хто поступиться у парі Пафос – Маккабі Тель-Авів.

Що цікаво, сьогоднішній матч зірка киян Микола Шапаренко розпочне у запасі.

Стартові склади:

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко, Піхальонок, Буяльський (к.) – Ярмоленко, Ванат, Кабаєв

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Яцик, Бражко, Волошин, Шапаренко, Караваєв, Супряга, Герреро, Біловар, Брагару, Пономаренко

Хамрун Спартанс: Бонелло (к.) – Політо, Бʼєлічич, Клмпрі, камензулі – Мбонг, Чадженовіч, Емерсон, Едер – Шимкус, Коффі.

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