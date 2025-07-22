Київське Динамо у рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26 зіграє з Хамрун Спартанс. Де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Хамрун Спартанс – Динамо відбудеться у вівторок, 22 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

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Гру Динамо можна подивитись на телеканалі "2+2". Поєдинок відбудеться на стадіоні Хіберніанс у мальтійському місті Паола, а матч-відповідь заплановано на 29 липня в Любліні, Польща.

Переможець цієї пари пройде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і зустрінеться з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів. Невдаха ж опуститься до Ліги Європи, де зіграє з тим, хто поступиться у парі Пафос – Маккабі Тель-Авів.

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