Рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині: після вертикальної передачі Буяльський зробив коротку поперечну передачу на Ваната, який лише переграв голкіпера суперника. Наприкінці першого тайму відзначився і Попов, проте гол не було зараховано через положення поза грою.

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По перерві "біло-сині" збільшили перевагу ще двома голами. Спершу в контратаці Волошин виконав поперечну передачу на Буяльського, і м’яч, рикошетом, опинився у воротах. Пізніше після передачі на хід від Ваната Шапаренко пробив із правого кута штрафного майданчика. Голкіпер Бонелло у падінні торкнувся м’яча, але Волошин підставив ногу і добив його у сітку.

Фінальний рахунок – 3:0 на користь команди Шовковського. Другий матч запланований на 29 липня в Любліні, Польща.

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