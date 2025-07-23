Хамрун Спартанс – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд першого матчу кваліфікації ЛЧ
Динамо в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26 здолало Хамрун Спартанс (3:0). Детальний огляд матчу та відео голів – на "Футбол 24".
Рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині: після вертикальної передачі Буяльський зробив коротку поперечну передачу на Ваната, який лише переграв голкіпера суперника. Наприкінці першого тайму відзначився і Попов, проте гол не було зараховано через положення поза грою.
Динамо розгромило Хамрун у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – Буяльський оформив гол+пас
По перерві "біло-сині" збільшили перевагу ще двома голами. Спершу в контратаці Волошин виконав поперечну передачу на Буяльського, і м’яч, рикошетом, опинився у воротах. Пізніше після передачі на хід від Ваната Шапаренко пробив із правого кута штрафного майданчика. Голкіпер Бонелло у падінні торкнувся м’яча, але Волошин підставив ногу і добив його у сітку.
Фінальний рахунок – 3:0 на користь команди Шовковського. Другий матч запланований на 29 липня в Любліні, Польща.
Динамо чекатиме на розв'язку – Пафос і Маккабі Тель-Авів не визначили переможця під наглядом українця