Динамо у рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26 перемогло Хамрун Спартанс (3:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шовковський обійшовся без експериментів

На зборах тренерський штаб киян активно використовував Супрягу в ролі лівого вінгера, а також надавав багато часу Вівчаренку й Бражку. Здавалося, що і в матчі проти Хамруна подібні експерименти можливі – втім, Олександр Шовковський вирішив обійтись без несподіванок. У Лізі чемпіонів стартував склад, який вважався головним навесні.

Винятком став Піхальонок, якого награвали на зборах в якості основного. Кабаєв вийшов ліворуч, Дубінчак зіграв з ним у зв'язці, а Михайленко зайняв позицію опорника. Несподіваною виявилась лишень відсутність Шапаренка – Миколу залишили у запасі.

У Динамо виникли проблеми на старті

Початок зустрічі був дуже неприємним. Хамрун добре підготувався, намагаючись скористатись вразливістю киян під тиском.

На 8-й хвилині високий пресинг мальтійців ледь не вилився у обрізку Нещерета, а на 10-й господарі ледь не відкрили рахунок.

Едер накрив Ярмоленка перед нашим штрафним, відібравши м'яч і влетівши у периметр. На щастя, подальший удар у дальній кут встиг заблокувати Михавко.

Навіть без цих епізодів старт матчу дратував. Динамівці припускалися втрат, ковзали на газоні, а в атаці пропонували тільки флангові прориви без завершення. Це разюче відрізнялося від грамотних дій господарів, яким вдалося провести кілька передач між лініями. Словом, мальтійський футбол у першій 10-хвилинці був на підйомі.

"Біло-сині" продемонстрували клас і мали закрити гру ще в першому таймі. Острів'ян врятував арбітр

Невідомо, як пішла б гра, якби Динамо не забило гол вже на 13-й хвилині. Все почалося з проникної передачі Кабаєва на лівий край карного майданчика. Буяльський прийняв її та прострілив на Ваната.

Захисник, який мав перекривати лінію передачі на Владислава, несподівано висмикнувся кудись у зону підбирання, залишивши киянина сам на сам з голкіпером – звісно ж, нападник переграв Бонелло. 0:1!

Цей гол заспокоїв гру. Динамівці повернули контроль над м'ячем і почали розтягувати оборонний блок Хамруна діагоналями. Пробували також атакувати простір за спинами захисників, але робили це нечасто. Одна із таких спроб завершилась виходом 2-в-2, однак Ванату зафіксували дуже сумнівний офсайд.

На 25-й же хвилині Владислав мав оформити дубль. Буяльський перехопив м'яч на чужій третині й вивів форварда віч-на-віч, а той обіграв Бонелло й пробив у зовнішній бік сітки.

На 33-й хвилині "біло-сині" розіграли стандарт, у завершення якого Михайленко вгатив метрів з 25-ти. Микола цілив у правий нижній, однак Бонелло врятував Хамрун.

На 44-й же хвилині Піхальонок виконав класну діагональ на хід Дубінчаку. Владислав прострілив у штрафний під удар Кабаєву, однак Бонелло зумів парирувати.

У компенсований час Динамо таки довело справу до другого гола. Його провів Попов, пробивши головою після подачі з кутового. На жаль, арбітр допоміг мальтійцям, знайшовши пасивний офсайд у Михайленка. Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Динамо.

Другий тайм розчарував, але Динамо зробило результат

Підопічні Олександр Шовковського по перерві стартували непогано. Так, вже на 47-й хвилині Буяльський мав замикати простріл Тимчика в центр штрафного (Віталій махнув повз м'яч), а на 48-й вдалося розкатати красиву атаку. Ванат увірвався на лівий край та скинув Буяльському, той перевів на Ярмоленка, а капітан завершив ударом – втім, вийшло зависоко.

На жаль, у наступні 30 хвилин такого ж яскравого футболу вболівальники не побачили. На цьому відрізку пригадується тільки вривання невтомного Ваната на правий край карного майданчика, але його подальший удар парирував Бонелло. Ось і вся гострота.

Моментів не виникало, темп залишався невисоким, а вихід Шапаренка з Волошиним нічим не допоміг. Можливо, взнаки давалася втома – Динамо працює під навантаженнями, а пік форми явно запланований під наступні матчі. От тільки рахунок залишався слизьким, що змушувало нервувати.

На 75-й хвилині Хамрун змусив схопитись за серце. Свіжий Тіун відклеївся від Попова й замкнув подачу зі стандарту, пробивши головою метрів з шести. На щастя, м'яч пройшов над поперечкою, а вже через хвилину Динамо забило другий гол. Його провів Буяльський, який отримав пас на хід від Волошина й пробив з-за меж карного майданчика – сфера зрикошетила від захисника й перелетіла через Бонелло. 0:2!

На 78-й Шапаренко міг і до розгрому справу довести, відкрившись під передачу Ваната й завдавши удару, але під м'яч кинувся один із мальтійців. Забити втретє вдалося аж у компенсований час зусиллями все того ж Шапаренка – той підтримав контратаку, прийняв пас від Ваната й перевів під удар Волошину. 0:3.

Очевидно, що Динамо вже у першому матчі закрило питання щодо виходу в наступний раунд кваліфікації ЛЧ.