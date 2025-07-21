– Як оціните підготовку команди до першого офіційного матчу та до нового сезону загалом?

– Нарешті у наше життя повертаються офіційні матчі, і одразу – кваліфікаційні за право участі у Лізі чемпіонів. Це завжди випробування, і завжди непросто. Ми чудово розуміємо, що збори, якими б вони не були, це непростий період для гравців.

Суперник Динамо очікує на битву Давида і Голіафа у кваліфікації Ліги чемпіонів: "Для нас зіграти такий матч – уже мрія"

Це спроба "прокачати" свій характер та фізичний стан. Ми зіткнулися з кількома не сказав би, що проблемами, а радше випробуваннями, тому що різні групи гравців починали збори у різний період. Це пов’язано з матчами національної команди, а також молодіжної, яка виступала на чемпіонаті Європи. Тож були певні моменти, але, сподіваюся, усі футболісти зараз перебувають у хорошій формі. Проте не можу сказати точно, що вони готові на 100%.

Завтра буде лише перша гра, і, безумовно, вона додає хвилювань, втім так і має бути. Загалом команда готова, і ми чудово розуміємо, які завдання стоять перед нами.

– Хамрун Спартанс на попередній стадії відігрався після поразки 0:2 від Жальгіріса. Які сильні сторони цієї команди можете виділити? Чого від них варто очікувати?

– Одна з сильних сторін нашого суперника – це італійський тренер, який очолює команду. Хамрун Спартанс тактично будує свою гру доволі грамотно – це показав матч-відповідь, у якому вони повністю "знищили" Жальгіріс, діяли агресивно, великими силами, використовували багато флангових атак. Думаю, таку ж гру можна очікувати й завтра.

– Чи усі гравці готові до матчу, чи немає втрат?

– На жаль, у нас точно є дві втрати – це Валентин Рубчинський, який не зможе нам допомогти, та Анхель Торрес, який теж зазнав ушкодження, йому потрібен час. Тому саме вони не потрапили до заявки на ці кваліфікаційні матчі. Решта гравців перебувають у нормальному стані та готуються до гри, – цитує Шовковського прес-служба Динамо.

Нагадаємо, перша зустріч запланована уже на завтра, 22 липня, а матч-відповідь відбудеться за тиждень.

Хамрун банили в ЛЧ через договірняк, 0:10 від Бенфіки, тренер асистував легенді Серії А – момент істини для Динамо