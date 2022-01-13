Хамес Родрігес провів найкращий матч за Аль-Райян. У суботу його команда зустрічалася з Аль-Вакра в рамках чемпіонату. Матч довелося перервати через біду – Усман Кулібалі пережив серцевий напад і впав на газон.

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Хамес першим надав допомогу, піднявши голову суперника так, щоб той міг дихати. Незабаром за порятунок футболіста взялися медики. Матч зупинили, а дограли аж в понеділок. Перед відновленням гри футболісти подякували всім, хто рятував Кулібалі.

Красивий жест був не єдиним здобутком Родрігеса в цьому поєдинку. Аль-Райян розгромно переміг, а колумбієць віддав асист і оформив дубль. Особливо ефектним вийшов другий гол Хамеса, коли він зі штрафного обвів стінку.