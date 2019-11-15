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Хамес травмувався на тренуванні збірної Колумбії

10:53 135 Читать на русском
Хамес травмувався на тренуванні збірної Колумбії
Хамес Родрігес / офіційний сайт Федерації футболу Колумбії

Півзахисник збірної Колумбії та Реала Хамес Родрігес отримав пошкодження в розташуванні національної команди.

Хамес Родрігес травмував коліно та не допоможе збірній Колумбії у найближчому товариському матчі, інформує офіційний твіттер команди.

Хамес скористався послугами сурогатної матері для народження дитини – раніше він розлучився з сестрою Оспіни

Зазначається, що хавбек залишиться в Маямі, де пройде детальне медичне обстеження. Саме там збірна Колумбії має зіграти товариську гру проти Перу 16 листопада.

Додамо, що в поточному сезоні Хамес провів 9 матчів у складі Реала, відзначившись голом та асистом.

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