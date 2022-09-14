Олімпіакос завершує перехід Хамеса Родрігеса на орендній основі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Колумбієць вже сьогодні має прибути в Грецію, аби пройти медогляд. Якщо все пройде, як заплановано, то Хамес знову стане одноклубником Марсело.

Нагадаємо, піку кар'єри колумбієць досягнув у Реалі, за який виступав протягом 2014-2020 років. Також грав за Баварію та Евертон до переходу в Аль-Райян.

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