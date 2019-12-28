Хамес провів зимові канікули у тренажерному залі – зірковий хавбек Реала готовий до повернення після травми

Півзахисник Реала Хамес Родрігес готовий до повернення на поле після травми коліна.

Колумбієць отримав травму на тренуванні своєї національної збірної в листопаді. Для того, щоб набрати форму перед поверненням до загальної групи "вершкових", Хамес більшу частину зимових канікул провів у тренажерному залі, інформує Marca.

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Очікується, що зірковий хавбек отримає ігровий час у виїзному матчі проти Хетафе, який відбудеться 4 січня. Зідан розраховує на колумбійця і в матчах за Суперкубок Іспанії, які пройдуть 8-12 січня у Саудівській Аравії.

До слова, в поточному сезоні Хамес зіграв за Реал 9 матчів у всіх турнірах. В його активі 1 гол та 1 асист. Востаннє Хамес виходив на поле ще наприкінці жовтня.

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