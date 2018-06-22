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Хамес пропустив тренування збірної Колумбії

15 червня 07:30 239 Читать на русском
Хамес пропустив тренування збірної Колумбії
Хамес Родрігес / Фото: BBC

Півзахисник збірної Колумбії Хамес Родрігес пропустив тренування національної команди.

У четвер, 14 червня, збірна Колумбії провела відкрите тренування перед початком своїх матчів на чемпіонаті світу-2018. Не тренувався лише півзахисник Хамес Родрігес, повідомляє Чемпіонат.

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Решта гравців працювали в загальній групі. Варто відзначити, що під час проведення турніру національна команда базується в місті Казань.

В рамках групового етапу ЧС-2018 збірна Колумбії зіграє проти Японії (19 червня), Польщі (24 червня) і Сенегалу (28 червня).

Теги
ЧС 2018 Колумбія Колумбія Хамес Родрігес Хамес Родрігес
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