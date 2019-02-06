Хамес прокоментував чутки щодо конфлікту з Ковачем

Україна — 15:50 1617
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Динамо – Нью-Інгленд Революшн: дивитись матч онлайн – пряма трансляція
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Яремчук, Бондаренко, Коломоєць та ще 6 гравців, яких розкрив Володимир ШаранСергій Тищенко — 15:15 1647
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Іско та Регілон ледь не побились перед Ель Класіко, – журналістІспанія — 13:58 1494
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"Солю треба влучати в порожні ворота", – Євтушенко проаналізував спаринг Динамо з ЕстерсундомУкраїна — 13:19 1457
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Коноплянка отримав найгіршу оцінку за рік від Kicker за матч із Борусією МНімеччина — 10:33 789
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