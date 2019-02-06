Хамес прокоментував чутки щодо конфлікту з Ковачем

Хавбек Баварії Хамес Родрігес прокоментував інформацію про непорозуміння з головним тренером мюнхенців Ніко Ковачем.

"Ми обидва професіонали. У нас нормальні стосунки – як між тренером і гравцем. Я зберігаю спокій і старанно тренуюся. У мене за контрактом ще чотири місяці, і я думаю тільки про Баварію", – цитує Хамеса Bild.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колумбієць хоче покинути Баварію через Ковача. Хавбек незадоволений тим ігровим часом, який надає йому тренер.

До слова, у поточному сезоні в активі Хамеса 14 матчів за Баварію в усіх турнірах, де футболіст забив 3 голи та віддав 2 результативні пердачі.