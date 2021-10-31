На останніх хвилинах гри між Аль-Арабі та Аль-Райяном Хамес підхопив м'яч біля лінії штрафного, коли в нього з коліна влетів суперник.

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Рішення арбітра відверто шокувало: замість очевидного вилучення гравця Аль-Арабі він продемонстрував жовту картку Родрігесу. Колумбієць неабияк розлютився та був ладен фізично розправитись з рефері, але його зупинили партнери по команді. Така реакція коштувала Хамесу другої жовтої картки та вилучення наприкінці поєдинку.

Нагадаємо, Хамес перебрався на Близький Схід із Евертона, підписавши контракт на три роки. Колумбієць провів вже чотири матчі і має в активі гол та результативну передачу.

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