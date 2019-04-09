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Хамес не входить у плани Реала попри отримання іспанського громадянства

19:21 160 Читать на русском
Хамес не входить у плани Реала попри отримання іспанського громадянства
Хамес Родрігес / соцмережі

Головний тренерт Реала Зінедін Зідан не розраховує на хавбека Хамеса Родрігеса, хоча той і отримав іспанське громадянство.

Мадридський Реал не планує використовувати колумбійця Хамеса Родрігеса попри отримання ним іспанського громадянства, повідомляє Marca.

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Хавбек більше не вважається легіонером, оскільки має паспорт країни ЄС, що мало би розширити можливості французького тренера.

Баварія не планує викупляти Хамеса, а інтерес до нього проявляє Ювентус, де грає його екс-партнер Кріштіану Роналду.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хамес Родрігес Хамес Родрігес Баварія Баварія
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