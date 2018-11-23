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Хамес не хоче залишатись у Баварії та прагне повернутись у Реал

09:06 253 Читать на русском
Хамес не хоче залишатись у Баварії та прагне повернутись у Реал
Хамес Родрігес / Reuters

Хавбек Баварії Хамес Родрігес, права на якого належать Реалу, прагне покинути мюнхенський клуб і повернутись в Іспанію.

Колумбійський півзахисник Реала, який вже другий рік виступає на правах оренди в Баварії, не планує залишатись у Німеччині, стверджує AS.

За інформацією видання, Хамес не проти повернутись у "королівський клуб", В полсугах гравця також зацікавлені Ювентус, МЮ, Барселона та Мілан.

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Зараз Хамес відновлюється від травми, яка залишила його поза футболом щонайменше до кінця року.

Нагадаємо, Родрігес вже другий сезон проводить в Баварії на правах оренди. Невдачі мадридського клубу та конфлікт Родрігеса з наставником мюнхенців Ніко Ковачем підігрівають можливість появи колумбійця на Бернабеу.

Раніше повідомлялось, що більшість вболівальників "бланкос" не проти камбеку колумбійця.

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