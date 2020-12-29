Хамес може приєднатися до Анчелотті у Евертоні

Анчелотті і Хамес в Реалі / Reuters

Хавбек Реала Хамес Родрігес має шанс відновити свою співпрацю з Карло Анчелотті у Евертоні.

Колумбієць потрапив у сферу інтересів англійського клубу, стверджує Don Balon.

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На трансфері 28-річного півзахисника наполягає новоспечений тренер Евертона Карло Анчелотті. Хамес грав під керівництвом італійського фахівця у Реалі та Баварії. Сам колумбієць також зацікавлений у переході на Гудісон парк, а "вершкові" можуть знизити свої фінансові апетити щодо гравця із 75 млн євро до 45-ти.

У дев'яти матчах сезону 2019/20 Родрігес відзначився за Реал одним голом та одним асистом.

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