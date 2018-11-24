Хамес може опинитися в Ювентусі, якщо Баварія не викупить його контракт

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Хамес Родрігес, права на якого належать мадридському Реалу, може стати гравцем туринського Ювентуса.

Туринці готові вступити в боротьбу за найкращого бомбардира ЧС-2014, повідомляє Football Italia.

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Хамес вірогідно покине німецький чемпіонат, оскільки Баварія не готова заплатити за нього 42 млн євро мадридському Реалу. Колумбієць проводить другий сезон за "ротен" на правах оренди.

Інтерес Юве, за даними італійської преси, виник через агента Родрігеса Жорже Мендеша. Він нібито вів перемовини з туринцями щодо переходу іншого свого клієнта та нагадав про атакувального півзахисника Баварії.

Раніше повідомлялося, що Хамес може повернутися в Реал – вболівальники підтримують повернення хавбека.

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