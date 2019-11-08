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Хамес може опинитися в АПЛ

10:55 372 Читать на русском
Хамес може опинитися в АПЛ
Хамес Родрігес / EFE

Півзахисник мадридського Реала Хамес Родрігес потрапив до сфери зацікавлень Манчестер Юнайтед і лондонського Тоттенхема.

Атакувальний хавбек може перебратися на Туманний Альбіон у зимове трансферне вікно, повідомляє The Express.

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За інформацією видання, на Хамеса претендують відразу 2 представники топ-6 англійської Прем'єр-ліги – МЮ і Тоттенхем. Колумбієць прагне покинути Бернабеу в січні, оскільки не має довіри керманича "вершкових" Зінедіна Зідана. Попередні 2 сезони півзахисник провів в оренді Баварії, а минулого літа міг опинитися в Наполі або мадридському Атлетіко.

У сезоні 2019/20 Хамес Родрігес провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і зробив 1 асист.

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