Вчора, 22 вересня, 30-річний атакувальний півзахисник покинув Евертон і підписав контракт з Аль-Райяном. Transfermarkt вказує, що сума переходу склала 8 млн євро.

Деталі контракту поки невідомі, але іспанські ЗМІ вже знайшли цікавий пункт в угоді Хамеса з катарським клубом. Зокрема, Родрігес може безперешкодно покинути Аль-Райян, але виключно заради переходу в ПСЖ, інформує AS.

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Таким чином, колумбієць вирішив зберегти можливість повернутися в топ-чемпіонат Європи і зіграти у Лізі чемпіонів. Раніше Хамес пограв за Порту, Монако, Реал і Баварію. У складі "вершкових" двічі виграв Лігу чемпіонів. За Евертон виступав з вересня 2020-го, перейшовши на правах вільного агента.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021