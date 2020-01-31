Халль виділив головні переваги новачка Карпат

Центральний захисник Карпат Тім Халль оцінив свій фізичний стан і прокоментував прихід грузина Андро Гіоргадзе в команду.

"Почуваюся цілком добре після 90 зіграних хвилин у спарингу. У перші дні зборів було важко, але зараз ми набираємо форму та поступово втягуємось у тренувальний процес. Сьогодні зранку я виконував бігову роботу разом із Єгором Назариною, адже вчора ми відіграли весь матч, тож тренери склали нам індивідуальну відновлювальну програму. А от увечері ми з Єгором вже займались разом із усією командою.

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Вважаю, що мій колега за амплуа Андро Гіоргадзе суттєво підсилить нашу команду. Він володіє хорошими якостями, насамперед – силою та швидкістю. Андро – гравець, який вже має за спиною досвід гри у чемпіонаті України та зможе нам допомогти. Ми знайшли з ним спільну мову, адже він добре знає англійську, тому жодних проблем з комунікацією у нас не виникає. Я вірю в те, що вболівальники будуть нас підтримувати до кінця. Сезон ще не завершився, ми будемо намагатись добре виконувати свою роботу, щоб досягати виключно позитивного результату", – цитує Халля офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, що наразі Карпати посідають останнє місце УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році "зелено-білі" зіграють 22 лютого проти СК Дніпро-1.

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