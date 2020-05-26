Халль також оголосив про відхід з Карпат

Захисник збірної Люксембургу Тім Халль вирішив покинути українську першість.

"У цьому пості я хотів би сказати, що більше не є гравцем Карпат. Я хочу подякувати моїм тренерам, одноклубникам, персоналу та уболівальникам за цей сезон. Бажаю вам всього найкращого і удачі в майбутньому", – написав Халль у своєму Instagram.

Карпати вимагають від Рівер Плейт кругленьку суму за Карраскаля

Нагадаємо, 23-річний захисник приєднався до Карпат у серпні 2019-го, підписавши з львів'янами контракт на два роки. У поточному сезоні провів за "левів" 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Після 23-х турів УПЛ Карпати перебувають на останній сходинці турнірної таблиці. Раніше львівський клуб покинув ще одини люксембуржець – Марвін Мартінс. Відновлення чемпіонату України може відбутися вже цими вихідними.

Карпати – пекло для тренерів. Топ-5 Європи за перестановками та 15 матчів на одного фахівця