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Халль також оголосив про відхід з Карпат

09:18 743 Читать на русском
Халль також оголосив про відхід з Карпат
Тім Халль / фото: Карпати

Захисник збірної Люксембургу Тім Халль вирішив покинути українську першість.

"У цьому пості я хотів би сказати, що більше не є гравцем Карпат. Я хочу подякувати моїм тренерам, одноклубникам, персоналу та уболівальникам за цей сезон. Бажаю вам всього найкращого і удачі в майбутньому", – написав Халль у своєму Instagram.

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Нагадаємо, 23-річний захисник приєднався до Карпат у серпні 2019-го, підписавши з львів'янами контракт на два роки. У поточному сезоні провів за "левів" 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Після 23-х турів УПЛ Карпати перебувають на останній сходинці турнірної таблиці. Раніше львівський клуб покинув ще одини люксембуржець – Марвін Мартінс. Відновлення чемпіонату України може відбутися вже цими вихідними.

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Карпати Карпати Тім Халль Тім Халль
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