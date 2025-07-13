Відомий форвард Халк нагадав про себе розкішним голом у матчі чемпіонату Бразилії.

Атлетіко Мінейро гостював на полі Байї та до останніх хвилин поступався з рахунком 0:1.

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У компенсований час "півники" заробили кутовий, і з нього Халк ідеально спрямував м'яч у ворота крученим ударом! 38-річний бразилець навіки заплямував себе 4 сезонами у складі пітєрського Зєніта, однак слід віддати належне його майстерності. Щоправда, шедевр не приніс Атлетіко Мінейро навіть очка. На 90+8-й хвилині Байя забила вдруге і залишила гостей з порожніми руками.

Додамо, що у складі Атлетіко Мінейро 65 хвилин провів екс-динамівець Дуду, а досі найдорожчий гравець в історії Шахтаря Бернард вийшов на кінцівку зустрічі.

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