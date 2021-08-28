Досвідчений форвард близького Атлетіко Мінейро Халк отримав виклик до національної команди на матчі кваліфікації до ЧС-2022.

Тренерський штаб збірної довикликав 9 гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної.

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Тіте з помічниками змушений був доповнити ростер національної команди після рішення АПЛ не відпускати легіонерів у країни "червоної зони". Бразилія втратила десяток виконавців. Як наслідок, виклик у збірну отримали Вінісіус Жуніор (Реал), Матеус Нуньєс (Спортінг), Еверсон (Атлетіко Мінейро), Сантос (Атлетіко Паранаенсе), Міранда (Сан-Паулу), Еденілсон (Інтернасьйонал), Жерсон (Марсель), Халк (Атлетіко Мінейро) і Малком (Зеніт).

До слова, для Халка ця можливість зіграти у збірній – перша з 2016-го. Усього в його активі 48 матчів за пентакампеонів (11 голів). Бразильці зіграють зі збірними Чилі (3 вересня), Аргентини (5 вересня) і Перу (10 вересня).

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