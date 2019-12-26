Халк почав зустрічатися з племінницею своєї колишньої дружини

Представник бразильського нападника підтвердив романтичні стосунки футболіста з племінницею його колишньої дружини.

33-річний форвард Шанхай СІПГ чотири місяці тому розлучився зі своєю дружиною Ірен Соузою. Пара провела у шлюбі 12 років, у них троє дітей. Через два місяці після їхнього розриву Халк почав зустрічатися з племінницею своєї екс-дружини, Камілою.

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"Халк подзвонив батькам і брату Каміли. Він сказав правду і поговорив із сім'єю. Вони почали зустрічатися в жовтні. Халк сам оприлюднив інформацію, тому що йому нема чого приховувати. Його позиція прозора, і він хоче уникнути помилкових коментарів", – цитує представника гравця UOL.

Нагадаємо, Халк виступає за Шанхай СІПГ із 2016 року. Він є одним із найбільш високооплачуваних гравців чемпіонату Китаю із зарплатою 20 млн євро на рік.

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