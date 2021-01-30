34-річний нападник підписав контракт із "півниками", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Халк виступатиме за Мінейро мінімум до кінця 2022 року. Незабаром ветеран прибуде до нової команди та пройде обов'язковий медогляд. До Бразилії Халк повернувся у статусі вільного агента після завершення угоди з китайським Шанхаєм СІПГ. На батьківщині ветеран раніше захищав кольори рідної Віторії, а ім'я собі зробив в Європі виступами за Порту та пітерський Зеніт.

У сезоні-2020 Халк провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів.

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