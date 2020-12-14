Предметний інтерес до бразильця проявляв Вулверхемптон, який шукає заміну Раулю Хіменесу. Мексиканець нещодавно отримав дуже складну травму і не скоро повернеться на поле.

Хіменес повернувся на базу Вулверхемптона – форвард зламав череп 2 тижні тому

За інформацією The Athletic, Халк не зможе приєднатися ні до "вовків", ні до будь-якого іншого англійського клубу. Причиною стали нові правила реєстрації іноземних гравців, які набудуть чинності вже у січні. Зміни були спричинені Brexit.

Тепер усі легіонери повинні відповідати чітким критеріям: зіграти певну кількість матчів за свою збірну, або ж переходити в АПЛ із чемпіонату з високим рейтингом. Халк останні чотири роки провів у Китаї і не грав за збірну Бразилії з 2016-го. Це унеможливлює його прихід у Вулверхемптон чи інший англійський клуб.

Зінченко може перейти до Вулверхемптона – "вовки" планують підписати українця вже взимку

До слова, у послугах 34-річного бразильця зацікавлені його попередні клуби – Порту та Зеніт: "дракони" запропонував форварду 1,5 млн євро на рік, в той час як росіяни готові платити нападнику 3 млн у євровалюті за сезон.