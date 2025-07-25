Форвард Атлетіко Мінейро Халк потрапив у курйозну ситуацію, не зрозумівши рефері.

У плей-офф Копа Судамерікана Атлетіко Мінейро зустрічалося з колумбійською Букарамангою. Доля матчі вирішувалася у серії пенальті.

Неймар надихнув гравців Шахтаря перед грою з Бешикташем, – джерело

Капітан Атлетіко Мінейро Халк перед тим, як почалася серія 11-метрових мав розмову з уругвайським арбітром Естебаном Остоїчем. Суддя посміхався і навіть з гравцем потис руки. Потім рефері дістав жовту картку і показав Халку. Форвард не стримав подиву, що потрапило на телекамери.

До слова, Атлетіко Мінейро переграв Букарамангу у серії пенальті 3:1 і пройшов у наступний раунд.