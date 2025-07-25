Халк не розпізнав сарказм арбітра і отримав жовту – безцінна реакція бразильської легенди (ВІДЕО)
17:32 - Читати іншою мовою
Форвард Атлетіко Мінейро Халк потрапив у курйозну ситуацію, не зрозумівши рефері.
У плей-офф Копа Судамерікана Атлетіко Мінейро зустрічалося з колумбійською Букарамангою. Доля матчі вирішувалася у серії пенальті.
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Капітан Атлетіко Мінейро Халк перед тим, як почалася серія 11-метрових мав розмову з уругвайським арбітром Естебаном Остоїчем. Суддя посміхався і навіть з гравцем потис руки. Потім рефері дістав жовту картку і показав Халку. Форвард не стримав подиву, що потрапило на телекамери.
До слова, Атлетіко Мінейро переграв Букарамангу у серії пенальті 3:1 і пройшов у наступний раунд.
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