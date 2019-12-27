Халк може опинитися в Еспаньйолі

Форвард китайського Шанхай СІПГ Халк може оформити сенсаційне повернення до Європи. Колишньою зіркою Порту та пітерського Зеніта цікавляться в Іспанії.

Досвідчений нападник може перейти в Еспаньйол, стверджує Marca.

Халк почав зустрічатися з племінницею своєї колишньої дружини

За інформацією видання, йдеться про оренду Халка до кінця нинішнього сезону. Трансфер може відбутися уже в перші дні січня через катастрофічне становище "папуг". Еспаньйол іде останнім у Прімері, звільнив Пабло Мачіна з посади головного тренера та призначив на його місце Абелардо Фернандеса.

У сезоні-2019 Халк провів за Шанхай СІПГ 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів. Раніше він виступав за Віторію Салвадор, японські Кавасакі Фронтале, Консадоло Саппоро, Токіо Верді, Порту та Зеніт.