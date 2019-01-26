Халадаш оголосив про підписання Голодюка

Україна — 14:51 1776
-
Динамо програло Спарті – суперголи Циганкова та Алібекова, скасований дебютний м'яч Соля і травма Піваріча
-
"У мене є бажання продовжувати кар'єру": Артем Федецький – про пропозицію стати тренером Карпат та варіант в ІталіїУкраїна — 13:15 1405
-
Шахтар переміг Карабах у контрольному матчі – дебютний матч Бондаренка та гол МудрикаТовариські матчі — 11:49 5138
-
"Король Коно повернувся". У Німеччині захоплюються класним голом Євгена, а про трансфер з Шальке наразі треба забутиНімеччина — 08:12 9955
-
Манчестер Юнайтед переміг Арсенал в 1/16 фіналу Кубка Англії – Погба зруйнував план Емері, Сульшер відновлює традиції МЮАнглія — 04:30 2993
Всі новини