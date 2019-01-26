Халадаш оголосив про підписання Голодюка

Півзахисник Олег Голодюк офіційно став гравцем Халадаша.

Угорський клуб на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з українським півзахисником. Повідомляється, що Голодюк поставив підпис під угодою, яка розрахована до кінця поточного сезону з можливістю пролонгації на один рік.

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Зазначимо, останній тиждень Олег був на перегляді в угорській команді. За Халадаш виступає екс-гравець Карпат Юрій Габовда. До слова, наразі Халадаш – аутсайдер чемпіонату Угорщини.

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