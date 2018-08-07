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Хакшабановіч, який чистив бутси Ярмоленку, перейшов у Малагу

13:59 4 Читать на русском
Хакшабановіч, який чистив бутси Ярмоленку, перейшов у Малагу
Сеяд Хакшабановіч / ФК Малага

Півзахисник Вест Хема Сеяд Хакшабановіч став гравцем представника Сегунди Малаги.

Малага на своєму офіційному сайті повідомила про річну оренду хавбека Вест Хема Сеяда Хакшабановіча.

Ярмоленко знову виграв суперечку у Вест Хемі – цього разу бутси українця чистив Хакшабановіч

Чорногорець дебютував у чемпіонаті Швеції у віці 15 років. Після виступів у Хальмстадс, де Сеяд забив 13 голів у 70 поєдинках, перейшов у Вест Хем Юнайтед.

Малага за підсумками сезону 2017/2018 посіла останню 20 сходинку в турнірній таблиці Прімери та опустилась в Сегунду.

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