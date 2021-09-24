"У мене були пропозиції від ПСЖ і Челсі, і я інтуїтивно відчув, що потрібно їхати в Париж, що тут я буду щасливий. Кілька років тому Почеттіно хотів підписати мене в Тоттенхем.

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Як і всі, я не очікував, що Мессі піде з Барселони. Я грав з багатьма чудовими футболістами, але гри з Мессі мені бракувало. Для мене це мрія. Я був вражений його поведінкою – він простодушний, мовчазний", – наводить слова Хакімі AS з посиланням на L'Equipe.

Нагадаємо, Мессі та Хакімі стали одноклубниками у ПСЖ минулого літа – Ашраф перебрався з Інтера, а Ліонель покинув Барселону.

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