Хакімі за крок від підписання контракту з ПСЖ – захисник проходить медогляд
Захисник Інтера Ашраф Хакімі перебуває у Франції та може будь-якої миті стати гравцем ПСЖ.
22-річний гравець прибув до Парижа, щоб пройти медогляд та, у випадку позитивного результату, підписати контракт з ПСЖ. Про це повідомляє Gianlucadimarzio.
Реал може непогано заробити на трансфері Хакімі в ПСЖ
Водночас посередник трансферу від парижан Давіде Ліппі працює над підписанням паперів в штаб-квартирі Інтера. "Нерадзуррі" отримають за перехід Ашрафа Хакімі 60 млн євро та додатково 11 млн бонусами.
Нагадаємо, у минулому сезоні Серії А Хакімі провів 37 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 8-ма асистами.
Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо