Захисник Інтера Ашраф Хакімі перебуває у Франції та може будь-якої миті стати гравцем ПСЖ.

22-річний гравець прибув до Парижа, щоб пройти медогляд та, у випадку позитивного результату, підписати контракт з ПСЖ. Про це повідомляє Gianlucadimarzio.

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Водночас посередник трансферу від парижан Давіде Ліппі працює над підписанням паперів в штаб-квартирі Інтера. "Нерадзуррі" отримають за перехід Ашрафа Хакімі 60 млн євро та додатково 11 млн бонусами.

Нагадаємо, у минулому сезоні Серії А Хакімі провів 37 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 8-ма асистами.

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