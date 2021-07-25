Французький гранд активно готується до старту сезону 2021/22. Суперником у контрольному поєдинку став Орлеан.

Товариський матч

ПСЖ – Орлеан – 1:0

Гол: Хакімі, 62

Команди провели не надто активний перший тайм, але у другому підопічні Маурісіо Почеттіно виглядали цікавіше після дюжини замін. Все ж ПСЖ вдалось забити команді 3-го дивізіону Франції.

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Андер Еррера ефетно закинув м'яч за комірець оборонців Орлеана, його обробив Ашраф Хакімі та пробив кіпера. Це дебютний гол для марокканця у футболці парижан. Зрештою, результативний постріл 60-мільйонного новачка подарував ПСЖ мінімальну перемогу.

До слова, перший матч в Лізі 1 команда Почеттіно проведе 7 серпня на виїзді з Труа Миколи Кухаревича.

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