У понеділок, 27 лютого, правий захисник ПСЖ Ашраф Хакімі посміхався під час отримання нагороди на церемонії ФІФА The Best, а вже сьогодні відреагував на звинувачення у зґвалтуванні.

Зіркового гравця ПСЖ звинуватили у зґвалтуванні

Як інформує Marca, марокканський футболіст випромінює абсолютний спокій, оскільки вважає себе невинним. Згідно з джерелом, у близькому оточенні Ашраф називає звинувачення на свою адресу абсолютно неправдивими.

Раніше дівчина подала заяву в поліцію з приводу зґвалтування. Вона стверджувала, що Хакімі задер її одяг, поцілував її в губи і груди, а також здійснив кілька проникнень, попри її відмову.

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