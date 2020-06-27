Хакімі проігнорував Манчестер Сіті та Баварію заради Інтера – сума трансферу і зарплатня могли бути більшими

Захисник Борусії Д Ашраф Хакімі, який належить Реалу, налаштований продовжити кар'єру виключно в Італії.

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Англійці та німці пропонували Реалу 60 млн євро, що на 20 млн більше, ніж дає Інтер. Зарплата Хакімі також могла бути більшою ніж та, яку він отримуватиме в Мілані – 5 млн євро. Втім, захисник Реала вже відповів "нарадзуррі" згодою і не збирався слухати пропозиції інших клубів. Сьогодні (27 червня) Інтер та Реал проведуть фінальну стадію переговорів, на якій повинні вирішитися всі умови переходу.

До слова, Хакімі провів 44 матчі у поточному сезоні за дортмундську Борусію, записавши до свого активу 9 голів та 10 асистів.

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