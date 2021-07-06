Зірковий хавбек Ашраф Хакімі дав перший коментар вже у статусі гравця парижан.

"Сьогодні мене переповнює величезне почуття гордості. Після Іспанії, Німеччини та Італії ПСЖ запропонував мені шанс відкрити для себе новий чемпіонат у складі одного з найпрестижніших клубів світу.

ПСЖ официально подписал Хакими

Не можу дочекатися зустрічі з партнерами по команді, уболівальниками, прагну відчути яскраву пристрасть Парк де Пренс. Поділяю величезні амбіції тренерського штабу і одноклубників. І зроблю все, щоб виправдати очікування", – цитує Хакімі сайт ПСЖ.

Зауважимо, контракт Ашрафа зі столичним французьким грандом розрахований до літа 2026-го. У свої 22 марокканець вже встиг пограти в Інтері, Борусії Дортмунд та Реалі, вихованцем якого він є.

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