Хакімі повернеться в Реал – молодий талант хоче вразити Зідана

Алехандро Кама, агент захисника дортмундської Борусії Ашрафа Хакімі розповів про майбутнє свого клієнта.

"Зацікавленість Інтера? Ні, такої пропозиції не було.

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Ми повернемося до Мадрида. Ашраф стане найкращим гравцем у світі на своїй позиції", – цитує Каму Explica.

Нагадаємо, 20-річний правий захисник виступає за Борусію Д на правах оренди, контракт гравця належить Реалу. У нинішньому сезоні Бундесліги Хакімі провів 26 матчів, в яких відзначився трьома голам та 10-ма асистами.

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