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Хакімі повернеться в Реал – молодий талант хоче вразити Зідана

11:47 54 Читать на русском
Хакімі повернеться в Реал – молодий талант хоче вразити Зідана
Ашраф Хакімі / Фото Борусія Д

Алехандро Кама, агент захисника дортмундської Борусії Ашрафа Хакімі розповів про майбутнє свого клієнта.

"Зацікавленість Інтера? Ні, такої пропозиції не було.

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Ми повернемося до Мадрида. Ашраф стане найкращим гравцем у світі на своїй позиції", – цитує Каму Explica.

Нагадаємо, 20-річний правий захисник виступає за Борусію Д на правах оренди, контракт гравця належить Реалу. У нинішньому сезоні Бундесліги Хакімі провів 26 матчів, в яких відзначився трьома голам та 10-ма асистами.

Реал знайшов несподіваний варіант підсилення – за гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клуби

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Німеччина Ашраф Хакімі Ашраф Хакімі Трансфери Реал Мадрид Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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