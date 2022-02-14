Захисник парижан Ашраф Хакімі напередодні першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала розповів про тренування із зірковим тріо і не лише.

"Звичайно, тренування з Мессі і Неймаром роблять мене кращим, а ти їм допомагаєш. Мені пощастило грати практично з найкращими на кожній позиції, і правда в тому, що кожен день ти вчишся та вдосконалюєшся.

ПСЖ – Реал: Неймар та Рамос отримали різні вердикти щодо участі у матчі 1/8 фіналу ЛЧ

Це нормально, коли такі гравці, як Мессі, Неймар або Мбаппе, дивують вас. Однак, правда полягає в тому, що тим, хто особливо здивував мене, хоч я знав його раніше, є Марко Верратті. Бачити його, тренуватися з ним разом, значить розуміти, що попри тиск він завжди спокійний.

Коли Марко із м'ячем, у нього неможливо відібрати його. Рівень Мессі, Неймара та Мбаппе очевидний, але бачити гру Верратті особисто – одне задоволення", – цитує Хакімі Marca.

Історія Ліги чемпіонів багата на рекорди та особливі досягнення! Переконайся у цьому, переглядаючи улюблені матчі з коктейлями Żubrówka. Żubrówka – для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Нагадаємо, Ашраф перебрався у столицю Франції влітку, а ПСЖ заплатив за нього Інтеру понад 66 мільйонів євро. Марокканець вже провів за парижан 27 поєдинків (три голи й стільки ж асистів). Завтра, 22 лютого, Хакімі протистоятиме Реалу, своєму рідному клубу, в ЛЧ.

4 очевидні фаворити, Мессі, Роналду та Яремчук – аутсайдери: оцінка пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів