Хакімі назвав гравця ПСЖ, який його найбільше вразив – це не Мессі, Неймар чи Мбаппе
Захисник парижан Ашраф Хакімі напередодні першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала розповів про тренування із зірковим тріо і не лише.
"Звичайно, тренування з Мессі і Неймаром роблять мене кращим, а ти їм допомагаєш. Мені пощастило грати практично з найкращими на кожній позиції, і правда в тому, що кожен день ти вчишся та вдосконалюєшся.
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Це нормально, коли такі гравці, як Мессі, Неймар або Мбаппе, дивують вас. Однак, правда полягає в тому, що тим, хто особливо здивував мене, хоч я знав його раніше, є Марко Верратті. Бачити його, тренуватися з ним разом, значить розуміти, що попри тиск він завжди спокійний.
Коли Марко із м'ячем, у нього неможливо відібрати його. Рівень Мессі, Неймара та Мбаппе очевидний, але бачити гру Верратті особисто – одне задоволення", – цитує Хакімі Marca.
Нагадаємо, Ашраф перебрався у столицю Франції влітку, а ПСЖ заплатив за нього Інтеру понад 66 мільйонів євро. Марокканець вже провів за парижан 27 поєдинків (три голи й стільки ж асистів). Завтра, 22 лютого, Хакімі протистоятиме Реалу, своєму рідному клубу, в ЛЧ.
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