Хакери викрали гроші, які мав отримати Бока Хуніорс за трансфер Паредеса із Зеніта в ПСЖ

В Аргентині триває розслідування щодо переходу півзахисника Леандро Паредеса із пітерського Зеніта в ПСЖ.
Хавбек перейшов у паризький клуб в січні. Повідомлялося, що сторони домовилися про трансфер Паредеса за 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів.
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За правилами ФІФА, ПСЖ повинен був виплатити частину суми Бока Хуніорс, як клубу, який виховав футболіста. Перша частина в розмірі 520 тисяч євро повинна була надійти в березні, але гроші аргентинському клубу так і не були перераховані.
За інформацією Infobae, з'ясувалося, що ця сума надійшла на рахунок в Мексиці після проходження через рахунок в Нью-Йорку. Імовірно, йдеться про діяльність інтернет-хакерів.
Представники ПСЖ вели переговори через електронну пошту і отримали інструкції зробити депозит з поштових акаунтів, схожих на офіційну пошту Боки.
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Наразі розслідування триває. Представники аргентинського клубу конфіскували комп'ютери співробітників, які вели листування з ПСЖ.