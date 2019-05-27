Хакери викрали гроші, які мав отримати Бока Хуніорс за трансфер Паредеса із Зеніта в ПСЖ

В Аргентині триває розслідування щодо переходу півзахисника Леандро Паредеса із пітерського Зеніта в ПСЖ.

Хавбек перейшов у паризький клуб в січні. Повідомлялося, що сторони домовилися про трансфер Паредеса за 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів.

Власники ПСЖ хочуть придбати пакет акцій Лідса

За правилами ФІФА, ПСЖ повинен був виплатити частину суми Бока Хуніорс, як клубу, який виховав футболіста. Перша частина в розмірі 520 тисяч євро повинна була надійти в березні, але гроші аргентинському клубу так і не були перераховані.

За інформацією Infobae, з'ясувалося, що ця сума надійшла на рахунок в Мексиці після проходження через рахунок в Нью-Йорку. Імовірно, йдеться про діяльність інтернет-хакерів.

Представники ПСЖ вели переговори через електронну пошту і отримали інструкції зробити депозит з поштових акаунтів, схожих на офіційну пошту Боки.

ПСЖ офіційно продовжив контракт з Тухелем

Наразі розслідування триває. Представники аргентинського клубу конфіскували комп'ютери співробітників, які вели листування з ПСЖ.