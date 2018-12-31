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Хахльов розповів, коли розпочнеться реконструкція стадіону Вереса

06:00 2 Читать на русском
Хахльов розповів, коли розпочнеться реконструкція стадіону Вереса
Олексій Хахльов / фото із соцмереж

Президент Вереса Олексій Хахльов розповів про ситуацію з реконструкцією стадіону Авангард.

Нагадаємо, Верес отримав дозвіл на реконструкцію стадіону ще у 2017 році – тоді команда виступала в УПЛ, а домашні матчі проводила у Львові. Проте роботи на арені досі не розпочаті.

"Все залежне від Вереса ми зробили. В мене є діалог із міським головою, який переконаний, що стадіон у Рівному потрібен. Відповідне розуміння є і у більшості депутатів міської ради.

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25-го січня повинен відбутися повторний тендер із визначення генерального підрядника реконструкції. Якщо знову не станеться якихось форс-мажорних ситуацій – реконструкція розпочнеться найближчим часом.

Ми регулярно розмовляємо з цього приводу з очільником ФФУ та головою бюджетного комітету Верховної ради Андрієм Павелком. Він також готовий сприяти у допомозі з вирішення цього питання. Тому 2019 рік для нас обіцяє стати фундаментальним", – цитує Хахльова офіційний сайт Вереса.

Після 17 турів Верес посідає 6 місце в Другій лізі (група А).

Теги
Андрій Павелко Друга ліга Олексій Хахльов Верес Верес Авангард (Рівне)
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