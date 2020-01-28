Хахльов – про перехід у Карпати: Сподіваюсь, віднині все зміниться на краще

Новачок Карпат Олексій Хахльов поділився враженнями і очікуваннями від переходу у львіський клуб.

"Відчуваю піднесення після підписання контракту з Карпатами. Сумував за рідною землею, адже я сам із Західної України, із невеличкого містечка Острог на Рівненщині. Карпати – вагомий бренд українського футболу, із великою історією та одними із найкращих вболівальників України, які заслуговують лише на найвищі місця.

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Відсутність ігрової практики – мабуть, найбільша моя проблема на цьому етапі. Але віднині, сподіваюсь, все зміниться на краще. Хотілось би вже у першому контрольному матчі вийти на поле та продемонструвати свою найкращу гру.

Я і раніше був знайомий із багатьма гравцями Карпат, у нас чудовий дружній колектив. Перед нами стоять непрості завдання, на команду очікує важка весняна частина чемпіонату України. Тож збори вкрай необхідні, щоб прогресувати, показувати справжній рівень та демонструвати якісний футбол в офіційних матчах", – цитує Хахльова офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, 20-річний футболіст підписав контракт терміном на 2,5 роки. Минулого літа хавбек став чемпіоном світу U-20 у складі команди Олександра Петракова. Він є вихованцем київського Динамо.

До слова, Хахльов зможе дебютувати за нову команду 29 січня – Карпати зіграють товариський матч проти Слована з Братислави.

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