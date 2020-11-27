"Белуце переживає період, коли йому потрібно знайти команду, яка оцінить його по достоїнству і дасть йому свободу. Йому потрібен тренер, який навчить його терпінню, впевненості. Тоді він зможе проявити себе.

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У нього все налагодиться. Він грає по 6 хвилин в ЛЧ, перебуває біля Луческу, він буде зростати незалежно від обставин. Він стане кращим. Я говорив з Луческу про молодь і Белуце. Мірча навчив мене, як потрібно розвивати молодь", – поділився Хаджі у коментарі Pro Sport.

Зазначимо, що Белуце виходив виключно на заміну у складі Динамо, загалом провівши на полі трохи більше 10 хвилин.

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