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Хадсон-Одой відхилив останню пропозицію Челсі щодо нового контракту

16:14 316 Читать на русском
Хадсон-Одой відхилив останню пропозицію Челсі щодо нового контракту
Каллум Хадсон-Одой / Sky Sports

Нападник Челсі Каллум Хадсон-Одой не погодився на новий контракт з зарплатою 85 тисяч фунтів на тиждень.

Челсі зробив чергову пропозицію Хадсону-Одою щодо нового контракту, повідомляє Sky Sports.

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За новою угодою англієць би отримував 85 тисяч фунтів на тиждень, але навіть на такі умови гравець не погодився.

Раніше повідомлялось про активний інтерес Баварії до гравця. Мюнхенці готові заплатити Челсі близько 40 млн євро.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Челсі Челсі Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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