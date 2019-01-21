Хадсон-Одой відхилив останню пропозицію Челсі щодо нового контракту

Нападник Челсі Каллум Хадсон-Одой не погодився на новий контракт з зарплатою 85 тисяч фунтів на тиждень.

Челсі зробив чергову пропозицію Хадсону-Одою щодо нового контракту, повідомляє Sky Sports.

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За новою угодою англієць би отримував 85 тисяч фунтів на тиждень, але навіть на такі умови гравець не погодився.

Раніше повідомлялось про активний інтерес Баварії до гравця. Мюнхенці готові заплатити Челсі близько 40 млн євро.