Хадсон-Одой: В другому матчі Динамо доведеться більше атакувати, і нам це вигідно

Форвард Челсі Каллум Хадсон-Одой, який став автором третього гола у ворота Динамо в матчі Ліги Європи, хоче здобути ще одну перемогу в Києві.

"Кожного разу, коли я граю в Лізі Європи, я впевнений, що зможу забити. Мені здається, команда зіграла дуже добре, а за свій гол я дякую Рубену Лофтус-Чіку, тому що він побачив мене і зробив передачу. Я думаю, це була чудова командна гра, я радий, що маю можливість грати і забивати.

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Динамо? У другому таймі вони впіймали кураж, тому що програвали, їм потрібно було забивати, але як тільки ми забили третій м'яч, результат зустрічі був вирішений.

У другому матчі їм доведеться більше атакувати, і нам це вигідно. Ми знаємо, що вони будуть атакувати з першої хвилини, тому нам потрібно не втрачати голову і налаштовуватися на боротьбу, і намагатися перемогти на виїзді", – сказав Хадсон-Одой прес-службі Челсі.

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