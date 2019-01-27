Хадсон-Одой подав запит на трансфер з Челсі і визначився з місцем продовження кар'єри

Нападник Челсі Каллум Хадсон-Одой заявив про бажання покинути лондонський клуб.

Талановитий форвард вже подав керівництву "аристократів" запит на трансфер, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, таким чином 18-річний футболіст має намір гарантувати собі перехід в мюнхенську Баварію.

Контракт Хадсона-Одоя з Челсі розрахований ще на півтора року, але він відмовився його продовжувати, незважаючи на запропоновану зарплату у 85 тисяч фунтів на тиждень.

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Раніше Баварія вже робила кілька пропозицій щодо трансферу футболіста. Найбільша пропозиція мюнхенців, за даними ЗМІ, склала 40 мільйонів євро.