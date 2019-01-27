toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА ЛАЦІО - ЮВЕНТУС

Хадсон-Одой подав запит на трансфер з Челсі і визначився з місцем продовження кар'єри

11:20 235 Читать на русском
Хадсон-Одой подав запит на трансфер з Челсі і визначився з місцем продовження кар'єри
Каллум Хадсон-Одой / фото із соцмереж

Нападник Челсі Каллум Хадсон-Одой заявив про бажання покинути лондонський клуб.

Талановитий форвард вже подав керівництву "аристократів" запит на трансфер, повідомляє Sky Sports.

Ліверпуль вступив у боротьбу за Хадсона-Одоя

За інформацією видання, таким чином 18-річний футболіст має намір гарантувати собі перехід в мюнхенську Баварію.

Контракт Хадсона-Одоя з Челсі розрахований ще на півтора року, але він відмовився його продовжувати, незважаючи на запропоновану зарплату у 85 тисяч фунтів на тиждень.

Ефект доміно: Хадсон-Одой хоче переходу в Баварію після підписання Ігуаїна

Раніше Баварія вже робила кілька пропозицій щодо трансферу футболіста. Найбільша пропозиція мюнхенців, за даними ЗМІ, склала 40 мільйонів євро.

Теги
Челсі Челсі Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Баварія Баварія Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Німеччини Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
23
хв
К'єво
13:30
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук